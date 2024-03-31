Рогов: Зеленскому для переговоров нужно начать с отвода ВСУ с новых регионов РФ

Председатель комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Владимир Рогов считает, что главе Украины Владимиру Зеленскому для прекращения конфликта необходимо начать с отвода войск.
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