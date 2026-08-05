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Царьград

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Antena 3: Бухарест сократит уличное освещение для экономии энергии

Antena 3: Бухарест сократит уличное освещение для экономии энергии

Антен 3: власти Бухареста вводят меры для сокращения энергопотребления. В августе снизят интенсивность уличного освещения, ограничат работу рекламных щитов и кондиционеров, а также отключат ночное освещение в муниципальных учреждениях.

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