Antena 3: Бухарест сократит уличное освещение для экономии энергии

Антен 3: власти Бухареста вводят меры для сокращения энергопотребления. В августе снизят интенсивность уличного освещения, ограничат работу рекламных щитов и кондиционеров, а также отключат ночное освещение в муниципальных учреждениях.
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