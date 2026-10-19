В московском метро мужчина напал на другого пассажира в переходе станции «Электрозаводская». Сначала он несколько раз ударил 31-летнего мужчину кулаком по голове, после чего применил канцелярский нож.
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