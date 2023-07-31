Военное обозрение

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В ночь на 31 июля удары нанесены по объектам противника в Харькове, Херсоне, Славянске, Краматорске

В ночь на 31 июля удары нанесены по объектам противника в Харькове, Херсоне, Славянске, Краматорске

В ночное время суток воздушная тревога объявлялась по всей территории Украины. Для нанесения ударов по объектам киевского режима использовались различные средства поражения.

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