В ночь на 31 июля удары нанесены по объектам противника в Харькове, Херсоне, Славянске, Краматорске

В ночное время суток воздушная тревога объявлялась по всей территории Украины. Для нанесения ударов по объектам киевского режима использовались различные средства поражения.
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