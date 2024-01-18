Феномен умершего искусствоведа Бакштейна: умел, чтобы его слушали

Иосиф Маркович Бакштейн родился в Москве в 1945 году. С детства дружил с Владимиром Паперным, Александром Меламидом и Виталием Комаром — которые потом станут новаторами художественной сцены, создателями соцарта.
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