Запад открыто признал. «Ось зла» побеждает

В 1989 году Запад одержал победу в холодной войне. Центральная и Восточная Европа вышли из-под влияния Советского Союза, а буквально через несколько лет не стало и самого государства, доставлявшего столько головной боли капиталистическому миру.
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