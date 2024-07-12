Страна и люди
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Страна и люди

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"ЭТО ВАМ ЗА ДИКТАТОРА": ОРБАН ПРОДОЛЖИТ ТРОЛЛИТЬ ЕС. НА ОЧЕРЕДИ НАТО

"ЭТО ВАМ ЗА ДИКТАТОРА": ОРБАН ПРОДОЛЖИТ ТРОЛЛИТЬ ЕС. НА ОЧЕРЕДИ НАТО

Премьер Венгрии продолжает "отжигать". Глава МИД этой страны Петер Сийярто не зря предупредил "европейских политиков, выступающих за войну, пристегнуть ремни безопасности и быть внимательными на следующей неделе".

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