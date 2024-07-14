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Дефицит персонала в гостиничном и ресторанном бизнесе в России

Дефицит персонала в гостиничном и ресторанном бизнесе в России

В России возник дефицит персонала в сфере ресторанного и гостиничного бизнеса. По словам вице-президента Федерации рестораторов и отельеров России Вадима Прасова, в гостиницах и ресторанах не хватает около тридцати процентов персонала.

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