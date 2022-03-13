Осака попросила выгнать с трибун женщину, которая крикнула ей, что она «отстой»

Экс-первая ракетка мира Наоми Осака попросила удалить зрительницу с трибун в начале матча против Вероники Кудерметовой в Индиан-Уэллс.

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