ВС России: школа не может отказать в 10-м классе без оснований

Верховный суд России вынес определение по делу о переходе школьников в 10-й класс. Суд разъяснил, что образовательная организация не может отказывать ученику в продолжении обучения без наличия на то оснований.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии