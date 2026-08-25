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ВС России: школа не может отказать в 10-м классе без оснований

ВС России: школа не может отказать в 10-м классе без оснований

Верховный суд России вынес определение по делу о переходе школьников в 10-й класс. Суд разъяснил, что образовательная организация не может отказывать ученику в продолжении обучения без наличия на то оснований.

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