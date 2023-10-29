Облет кратера Королев на Марсе.Видео создано из соединенных снимков сделанных аппаратом "Марс-Экспресс".
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