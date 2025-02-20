Алиу о посте Суббана в поддержку Трампа: «Ты на стороне угнетателя, не против риторики унижения родной страны. Ты позор, идеальный пример, почему цветным сложно пробиться на вершину общества»

Президент Соединенных Штатов написал в соцсети, что поддержит сборную перед финалом Турнира четырех наций: «Подбодрю нашу великую команду перед победой над Канадой, которая совсем скоро станет нашим 51-м штатом, возможно».
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