Герой России Гаспарян рассказал о главной ошибке Запада на Украине

Специальная военная операция стала сложнейшим испытанием даже для самых опытных бойцов и командиров. Таким мнением с ведущей программы «Между тем» Наталией Метлиной поделился Герой России, командир Центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания «ВОИН», участник президентской программы «Время героев», полковник ВС РФ Андраник Гаспарян.
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