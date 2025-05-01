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В Приморье вандалы осквернили памятник

В Приморье вандалы осквернили памятник

В Заводском произошло осквернение стелы. Неизвестные вандалы испортили стелу, расположенную рядом с памятником защитникам Отечества, которые погибли в годы Второй мировой войны 1941-1945 гг, сообщает PRIMPRESS.

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