В Приморье вандалы осквернили памятник

В Заводском произошло осквернение стелы. Неизвестные вандалы испортили стелу, расположенную рядом с памятником защитникам Отечества, которые погибли в годы Второй мировой войны 1941-1945 гг, сообщает PRIMPRESS.
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