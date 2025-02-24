Власти Швеции передадут Украине системы ПВО стоимостью около $113 млн

Системы ПВО стоимостью 1,2 млрд крон (почти $113 млн) передаст Украине правительство Швеции. Об этом 23 февраля рассказали премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон, заместитель премьер-министра, министр энергетики, бизнеса и промышленности Эбба Буш и министр образования Йохан Персон в статье для газеты Svenska Dagbladet.