Ученые изучат, как форелеводы влияют на рост паразитов в Сямозере

Экосистема озера в Пряжинском районе трансформируется под влиянием форелеводческих хозяйств и отдыхающих Специалисты из Института биологии КарНЦ РАН проведут оценку состояния естественной популяции леща, обитающего в озере Сямозеро, которое расположено в Пряжинском районе Карелии.