В Гагаузии бойкотировали заседание по назначению даты выборов

В Гагаузии депутаты бойкотировали заседание Народного собрания, где планировалось установить дату выборов нового главы после отстранения Евгении Гуцул.
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