Театр абсурда
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Театр абсурда

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Армия из сотен тысяч "спящих ячеек" и "глубинных разведок" - парализует регионы России?

Армия из сотен тысяч "спящих ячеек" и "глубинных разведок" - парализует регионы России?

Знаете-ли вы, что такое "глубинная разведка"? Какое количество диверсантов - шпионов иностранных агентов и прочих врагов России забрасывается ежедневно в нашу страну? Шпиону не обязательно быть Джеймсом Бондом стрелять с двух рук из пистолетов по македонски, взглядом убивать противника и уметь управлять всеми видами транспорта.

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Комментарии
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НП
Наталья Павлова
&quot;...Русские деньги идут джихадистам и бандеровцам...&quot; А Затулину и прочим депутатам и министрам, ратующим за завоз мигрантов в Россию, об этом не рассказываете?
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16 час.
Владимир Дудкин
Это уже было в истории России. И в 1905 году, и в 1917 году. Только история наших правителей ничему не учит...
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