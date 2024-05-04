⚽️Начинаем матч с разминки! Прямо сейчас на центральном стадионе встречаются команды "ЕРС - Комплект" (Волгоград) и "Бузулук" (Новоаннинский).
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⚽️Начинаем матч с разминки! Прямо сейчас на центральном стадионе встречаются команды "ЕРС - Комплект" (Волгоград) и "Бузулук" (Новоаннинский).