Сергей Харитонов объявил о возвращении в клетку — следующий бой в декабре в Рязани СпортпрессаЛегендарный российский тяжеловес Сергей Харитонов, один из самых узнаваемых бойцов смешанных единоборств в стране, официально подтвердил своё возвращение в профессиональный ММА после двухлетнего перерыва.
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