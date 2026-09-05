Сергей Харитонов объявил о возвращении в клетку — следующий бой в декабре в Рязани СпортпрессаЛегендарный российский тяжеловес Сергей Харитонов, один из самых узнаваемых бойцов смешанных единоборств в стране, официально подтвердил своё возвращение в профессиональный ММА после двухлетнего перерыва.