СПОРТПРЕССА
MainНовостиКнигиВидеоИгры
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

СПОРТПРЕССА

20 подписчиков

Сергей Харитонов объявил о возвращении в клетку — следующий бой в декабре в Рязани

Сергей Харитонов объявил о возвращении в клетку — следующий бой в декабре в Рязани

Сергей Харитонов объявил о возвращении в клетку — следующий бой в декабре в Рязани СпортпрессаЛегендарный российский тяжеловес Сергей Харитонов, один из самых узнаваемых бойцов смешанных единоборств в стране, официально подтвердил своё возвращение в профессиональный ММА после двухлетнего перерыва.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым