Вкладыши Turbo: сокровища из детства

Эту историю поймут далеко не все — всё-таки ажиотаж вокруг вкладышей сошел на нет еще во второй половине девяностых годов прошлого века, когда жевательная резинка перестала быть роскошью и сувениром от дяди после поездки в Югославию.
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