Цветочная Луна в Скорпионе 12 мая: время глубоких откровений и трансформаций Ирэн Орлонская12 мая 2025 года на ночном небе мы станем свидетелями одного из самых загадочных и мощных Полнолуний года — Полнолуния в Скорпионе.