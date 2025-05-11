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Цветочная Луна в Скорпионе 12 мая: время глубоких откровений и трансформаций

Цветочная Луна в Скорпионе 12 мая: время глубоких откровений и трансформаций

Цветочная Луна в Скорпионе 12 мая: время глубоких откровений и трансформаций Ирэн Орлонская12 мая 2025 года на ночном небе мы станем свидетелями одного из самых загадочных и мощных Полнолуний года — Полнолуния в Скорпионе.

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