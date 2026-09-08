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Мерц должен уйти — зампред ХДС Шоманн

Мерц должен уйти — зампред ХДС Шоманн

Тино Шоманн, зампредседателя отделения ХДС в Мекленбург-Передней Померании, потребовал отставки канцлера ФРГ Фридриха Мерца после поражения христианских демократов на выборах в Саксонии-Анхальт, 8 сентября сообщает агентство DPA.

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