Пересадка сердца может привести к изменению личности

После трансплантации сердца медики не раз наблюдали случаи изменения личности людей. Один из пациентов, получивший сердце музыканта, вдруг увлекся классической музыкой, хотя раньше её не понимал и не любил.
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