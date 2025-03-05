Захарова задалась вопросом, зачем послу Франции ехать в РФ после речи Макрона

ТАСС/ABACA Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова задалась вопросом о целесообразности прибытия в Россию нового французского посла после того, как президент Франции Эммануэль Макрон в своем выступлении высказывался против мира.
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