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Захарова задалась вопросом, зачем послу Франции ехать в РФ после речи Макрона

Захарова задалась вопросом, зачем послу Франции ехать в РФ после речи Макрона

ТАСС/ABACA Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова задалась вопросом о целесообразности прибытия в Россию нового французского посла после того, как президент Франции Эммануэль Макрон в своем выступлении высказывался против мира.

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Комментарии
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Eduard
Наполеон тоже так говорил и Гитлер!
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13 час.
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