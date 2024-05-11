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Кецманович о проблемах со спиной в матче с Руудом: «Чтобы заглушить боль, попросил у врача столько таблеток, сколько он сможет мне дать»

Кецманович о проблемах со спиной в матче с Руудом: «Чтобы заглушить боль, попросил у врача столько таблеток, сколько он сможет мне дать»

Серб победил 0:6, 6:4, 6:4. В первом сете у Кецмановича были физические проблемы, и при счете 0:5 он взял медицинский перерыв, который прошел за пределами корта.

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