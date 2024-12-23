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У «Ювентуса» 1700 побед в Серии А. Больше в топ-5 лиг Европы только у «Реала», «Барселоны» и «Арсенала»

У «Ювентуса» 1700 побед в Серии А. Больше в топ-5 лиг Европы только у «Реала», «Барселоны» и «Арсенала»

В воскресенье, 22 декабря, состоялся матч 17-го тура Серии А «Монца» — «Ювентус».В воскресенье, 22 декабря, состоялся матч 17-го тура Серии А «Монца» — «Ювентус».

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