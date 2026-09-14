Госсовет Бельгии отменил отказ БКС-банку по разблокировке активов в Euroclear

Государственный совет Бельгии, выполняющий функции высшего административного суда страны, 11 сентября отменил отказ по заявке БКС-банка на разблокировку активов, учитывавшихся через Национальный расчетный депозитарий (НРД) в Euroclear.
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