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Госсовет Бельгии отменил отказ БКС-банку по разблокировке активов в Euroclear

Государственный совет Бельгии, выполняющий функции высшего административного суда страны, 11 сентября отменил отказ по заявке БКС-банка на разблокировку активов, учитывавшихся через Национальный расчетный депозитарий (НРД) в Euroclear.

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