Бойфренд Бони жестко ответил Павлу Воле: «Морду набить?»

ВН

Виктор Не

Сама решила прийти на чмошную тусню. Так кого винить? Неужели до сих пор не знала что ЭТИ из себя представляют. С ними общаться, себя не уважать. Как же Вы все, глаМУТЬ, уже достали своими разборками.А того, кто включил ТНТ в список федеральных каналов надо привлечь к ответственности, может даже и уголовной. Этот канал можно подключать ТОЛЬКО для тех у кого есть справка из "психушки", что он их клиент.