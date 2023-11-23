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Бойфренд Бони жестко ответил Павлу Воле: «Морду набить?»

Бойфренд Бони жестко ответил Павлу Воле: «Морду набить?»

Вчера вечером на премьере сериала “Кеша должен умереть” в кинотеатре “Москва” состоялась не только презентация нового проекта, но и неожиданное обращение Руслана Гасанова, возлюбленного телеведущей Виктории Бони.

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Комментарии
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ВН
Виктор Не
Сама решила прийти на чмошную тусню. Так кого винить? Неужели до сих пор не знала что ЭТИ из себя представляют. С ними общаться, себя не уважать. Как же Вы все, глаМУТЬ, уже достали своими разборками.А того, кто включил ТНТ в список федеральных каналов надо привлечь к ответственности, может даже и уголовной. Этот канал можно подключать ТОЛЬКО для тех у кого есть справка из &quot;психушки&quot;, что он их клиент.
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