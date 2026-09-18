Мосгорсуд утвердил заочный арест дочери Немцова

Заочный арест журналистки Жанны Немцовой, дочери политика Бориса Немцова, утвердил Мосгорсуд по делу об организации деятельности нежелательной организации, 17 сентября передает РИА Новости.
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