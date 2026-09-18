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Мосгорсуд утвердил заочный арест дочери Немцова

Мосгорсуд утвердил заочный арест дочери Немцова

Заочный арест журналистки Жанны Немцовой, дочери политика Бориса Немцова, утвердил Мосгорсуд по делу об организации деятельности нежелательной организации, 17 сентября передает РИА Новости.

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