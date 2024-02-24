Николай Басков и Филипп Киркоров попали под санкции Австралии

РИАМО - 24 фев. Австралийские власти опубликовали очередной список граждан и организаций РФ, в отношении которых ввели ограничительные меры, в него попали певцы Николай Басков и Филипп Киркоров, а также другие деятели культуры, сообщает URA.
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