5 русских знаменитостей, чья карьера рухнула после пластики

Косметология и пластическая хирургия позволяет всем желающим стать моложе и привлекательнее. Но некоторые личности иногда переходят грань дозволенного и портят свою внешность из-за слишком частого вмешательства.
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