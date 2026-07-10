В Черкасской области построят один из крупнейших мясокомбинатов страны

Украинская аграрная компания Dairy Global Experts намерена привлечь около $150 млн инвестиций для строительства современного комплекса по забою и глубокой переработке крупного рогатого скота в Черкасской области.
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