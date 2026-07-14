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Царьград

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Максим Кадаков предупредил о возможном снижении скидок на электромобили

Максим Кадаков предупредил о возможном снижении скидок на электромобили

Главный редактор «За рулем» Максим Кадаков советует русским поторопиться с покупкой электромобилей. Возможны изменения в государственной субсидии до конца года, что может сократить скидки с 925 тысяч до 500 тысяч рублей.

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