Максим Кадаков предупредил о возможном снижении скидок на электромобили

Главный редактор «За рулем» Максим Кадаков советует русским поторопиться с покупкой электромобилей. Возможны изменения в государственной субсидии до конца года, что может сократить скидки с 925 тысяч до 500 тысяч рублей.
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