Латвия. Обыкновенный нацизм

Леонид Руси Земля... место где стажируются духи. Это мы... Из сорока миров... наш самый начальный. Так что несовершенство везде и повсюду. Главная цель для всех... избавление от эгоизма. Все не справившиеся посылаются в ад на Марс, Уран, Нептун и Плутон. Девять адов для дураков и подлецов. И всё потому, что люди ленивые и тупые эгоисты, в массе своей. Латвия... Овен... Это первое воплощение человека. Запад... это стая шакалов, а мы ангелы...

Николай Возмездие нацистам придет и никуда они от этого не денутся......