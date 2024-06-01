В Лиепае задержан и отправлен в тюрьму 59-летний житель города, дальнобойщик Александр Демидов, который приклеил на стенку городского музея стикер с изображением Ордена Победы.
Латвия. Обыкновенный нацизм
Комментарии
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Леонид Руси
Земля... место где стажируются духи. Это мы... Из сорока миров... наш самый начальный. Так что несовершенство везде и повсюду. Главная цель для всех... избавление от эгоизма. Все не справившиеся посылаются в ад на Марс, Уран, Нептун и Плутон. Девять адов для дураков и подлецов. И всё потому, что люди ленивые и тупые эгоисты, в массе своей. Латвия... Овен... Это первое воплощение человека. Запад... это стая шакалов, а мы ангелы...
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12 час.
Николай
Возмездие нацистам придет и никуда они от этого не денутся......
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9 час.
Юрий Золотарев
Ну, ССУКИ!!! Будет вам возмездие!! БУ-ДЕТ!!! Вся сволота будет сидеть на стадионах и ждать, когда их вызовут "для разбирательства" относительно их русофобии! И всем - РАССТРЕЛ из говномётов (марать дУши об эту мразь никто из наших не станет, и делать из них "посмертных народных херроив" - тоже). Расстрел из говномёта - и пошшёл нахрен, куда хочешь, отмывайся от вони сам! И - на минимальную "народную пенсию" до конца своей никчёмной жизни!
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20 мин.
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