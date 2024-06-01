☭КОМПАС
Блог сайтасайт "СССР-Россия"Правила сайта.Путешествиясайт и мыПутинРоссияУкраина
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

☭КОМПАС

51 418 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Юрий Золотарев
    Ну, ССУКИ!!! Будет вам возмездие!! БУ-ДЕТ!!! Вся сволота будет сидеть на стадионах и ждать, когда их вызовут "для раз...Латвия. Обыкновен...
  • Поль Меерсон
    А этот-то куда лезет? Во всей Эстонии народу меньше, чем в одном районе Москвы!Страны Балтии соб...
  • vagas Karlito
    Даже дураку полному с легкостью можно  внушить что он умен,- тем более когда он этого хочет! Забава была при дворах,-...От апатии к психо...

Латвия. Обыкновенный нацизм

Латвия. Обыкновенный нацизм

В Лиепае задержан и отправлен в тюрьму 59-летний житель города, дальнобойщик Александр Демидов, который приклеил на стенку городского музея стикер с изображением Ордена Победы.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Леонид Руси
Земля... место где стажируются духи. Это мы... Из сорока миров... наш самый начальный. Так что несовершенство везде и повсюду. Главная цель для всех... избавление от эгоизма. Все не справившиеся посылаются в ад на Марс, Уран, Нептун и Плутон. Девять адов для дураков и подлецов. И всё потому, что люди ленивые и тупые эгоисты, в массе своей. Латвия... Овен... Это первое воплощение человека.  Запад... это стая шакалов, а мы ангелы...
Ответить
12 час.
Николай
Возмездие нацистам придет и никуда они от этого не денутся......
Ответить
9 час.
Юрий Золотарев
Ну, ССУКИ!!! Будет вам возмездие!! БУ-ДЕТ!!! Вся сволота будет сидеть на стадионах и ждать, когда их вызовут &quot;для разбирательства&quot; относительно их русофобии! И всем - РАССТРЕЛ из говномётов (марать дУши об эту мразь никто из наших не станет, и делать из них &quot;посмертных народных херроив&quot; - тоже). Расстрел из говномёта - и пошшёл нахрен, куда хочешь, отмывайся от вони сам! И - на минимальную &quot;народную пенсию&quot; до конца своей никчёмной жизни!
Ответить
20 мин.

Картина дня

наверх