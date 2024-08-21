"Ноу-хау" производства трактора для работы при низких температурах выставили на торги

Секрет производства трактора для работы при низких температурах, а также несколько промышленных образцов и результаты научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, принадлежащие АО «Тамбовспецмаш», выставили на торги.
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