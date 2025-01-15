В США связали планы прекратить огонь в Газе с приходом Трампа

Возможное прекращение огня в Газе между Израилем и палестинским радикальным движением ХАМАС связано с возвращением избранного президента США Дональда Трампа, что повлияло на позицию израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху.
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