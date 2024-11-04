Суд арестовал местного жителя за подрыв опор электропередач

В Санкт-Петербурге арестован местный житель по делу о подрыве опор ЛЭП. Это произошло после того, как 19 октября на трех линиях электропередачи были обнаружены взрывчатые вещества и устройства, которые затем были приведены в действие.
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