Банки стали отменять комиссии за переводы в другие финорганизации

Крупнейшие банки начали увеличивать лимиты переводов без комиссий через систему быстрых платежей. Это объясняется стремлением банков удержать клиентов на фоне существенно возросших ставок по депозитам и активного притока средств, считают эксперты.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии