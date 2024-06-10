Целевики + наставники – минздрав рассказал о работающей схеме для решения кадровой проблемы в медицине

Набор в вузы и колледжи на медицинские специальности увеличивается каждый год. Такова федеральная установка, врачи самых разных специальностей, медсестры необходимы как в крупных городах, так и в небольших поселках.
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