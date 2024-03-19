Глава Амурской области взял под личный контроль ЧП с обвалом на руднике

В Амурской области произошел обвал горных пород на руднике «Пионер» Зейского округа, предварительно под завалами находятся 13 человек, ситуация находится под личным контролем главы региона Василия Орлова.
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