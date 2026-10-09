Один человек погиб, двое пострадали при атаках ВСУ в Запорожской области

Один человек погиб, ещё двое пострадали в результате атак ВСУ на гражданские объекты в Запорожской области за минувшие сутки.
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