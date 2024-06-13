Сергей Собянин утвердил проект комплексного развития территорий на юге Москвы

Жилой квартал возведут на участке площадью 21,3 гектара Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о том, что участок нежилой застройки в районе Нагатино-Садовники реорганизуют по программе комплексного развития территорий (КРТ).
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