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ЗВЕЗДНЫЙ БУЛЬВАР

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Сергей Собянин утвердил проект комплексного развития территорий на юге Москвы

Сергей Собянин утвердил проект комплексного развития территорий на юге Москвы

Жилой квартал возведут на участке площадью 21,3 гектара Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о том, что участок нежилой застройки в районе Нагатино-Садовники реорганизуют по программе комплексного развития территорий (КРТ).

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