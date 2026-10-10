Газлайтинг в отношениях: полное руководство по распознаванию и защите

Что такое газлайтинг и почему это опаснее, чем кажется Газлайтинг — это форма психологического и эмоционального насилия, при которой абьюзер заставляет жертву сомневаться в собственной реальности, памяти и адекватности.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- Наследуются ли до...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым