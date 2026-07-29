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Туризм и География

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Сочи без прикрас: мой личный гид по контрастам курорта

Сочи без прикрас: мой личный гид по контрастам курорта

Когда-то я искренне полагала, что знаю, что такое Сочи. Картинка в голове была проста и понятна: бесконечная полоса пляжей, шумная набережная, обязательные фото на фоне пальм и ощущение всеобщего курортного расслабления.

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