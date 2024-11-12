Центр подготовки волонтеров 80-летия Победы в ВОВ открылся в Барнауле

В центре будут обучать и готовить волонтеров, которые будут работать на мероприятиях В столице Алтайского края открылся Региональный центр подготовки Международного волонтерского корпуса 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
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