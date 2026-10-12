Факты о «кукурузнике» У-2, достойных внимания Речь пойдет о легендарном самолете У-2, который верой и правдой служил народному хозяйству СССР и успешно воевал в Великой отечественной войне.
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