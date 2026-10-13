White House: Kimberly Guilfoyle asked to resign over alleged donor payment

President Donald Trump said Monday that he was "looking at" firing U.S. Ambassador to Greece Kimberly Guilfoyle after she allegedly asked a Republican donor to pay her $100,000.
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