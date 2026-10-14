Omoda C5 2026: что реально изменилось после рестайлинга

Omoda C5 за четыре года присутствия на российском рынке успела стать одной из самых узнаваемых моделей китайского происхождения.
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