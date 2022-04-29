«Помощь людям – благородное дело»: Буйнов поучаствовал в акции «Доброе дело»

РИАМО - 29 апр. Народный артист России Александр Буйнов принял участие в акции «Доброе дело» и передал в пункт сбора гумпомощи в школе №3 Апрелевки канцелярские принадлежности и спортинвентарь для ребят из ЛДНР и освобожденных территорий Украины.