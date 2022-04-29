РИАМО

32 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Мохов
    Ну вот дождались. Всегда опаздываем и всегда оправдываемся!Стрелков заявил, ...
  • ВЛАДИСЛАВ
    Назовите его фамилию - московский хохол, скорее всего.Опубликовано виде...
  • Irin Muliphein
    Парад нужен обязательно. Может, построже как-то, посерьёзнее... Обязательно вспомнить тех, кто погиб в наши дни. И ми...Песков прокоммент...

«Помощь людям – благородное дело»: Буйнов поучаствовал в акции «Доброе дело»

«Помощь людям – благородное дело»: Буйнов поучаствовал в акции «Доброе дело»

РИАМО - 29 апр. Народный артист России Александр Буйнов принял участие в акции «Доброе дело» и передал в пункт сбора гумпомощи в школе №3 Апрелевки канцелярские принадлежности и спортинвентарь для ребят из ЛДНР и освобожденных территорий Украины.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх